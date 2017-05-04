Южноуральских чиновников не пробить: вице-губернатор Олег Климов продолжает считать ситуацию с лесными пожарами управляемой

Публикации за 04.05.17

Замгубернатора Челябинской области Олег Климов не согласился с критикой МЧС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства региона, заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на территории региона и предпринимаемые меры для их предупреждения и ликвидации.

Напомним, накануне начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко выразил крайнее недовольство подходом региональных властей к этой проблеме. Руководство комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности Челябинской области продемонстрировало, как минимум, странную позицию при решении вопросов пожарной защиты региона: при ежедневном росте числа возгораний в природной среде и неблагоприятной погоде председатель комиссии Олег Климов, выступая от лица руководства области, не считает ситуацию опасной, отметил г-н Диденко.

По данным МЧС, на сегодняшний день в Челябинской области зарегистрирован 131 непотушенный пожар природного характера и еще 385 термоточек зафиксировано космическим мониторингом. На всей территории области синоптики констатируют 4-й класс пожарной опасности. При этом введенный властями особый противопожарный режим не подкреплен практическими мероприятиями, а потому не дает должного эффекта, уверены в ведомстве. Ежедневно количество возгораний увеличивается на 20-30 очагов.

«Налицо полное отсутствие предупредительной работы. Работаете по старинке и оцениваете свою работу по факту реагирования на пожар. Загорелось – потушили, загорелось – потушили, – подчеркнул генерал-лейтенант Диденко. – Но достаточно одного пала травы и порыва ветра, как это случилось в Иркутской области, в Бурятии, в Красноярском крае, и полтысячи человек остались без жилья».

Олег Климов (к слову, бывший коллега генерала, возглавлявший некогда ГУ МЧС по Челябинской области), выразил категорическое несогласие с критикой. «Ситуация в лесах Челябинской области сложная, но управляемая, – стоит на своем чиновник. – Все необходимые меры приняты. Все возгорания тушатся в день возникновения». Что интересно, подобное заявление прозвучало на фоне недавнего лесного пожара в районе поселка Татыш под Озерском. С пламенем, охватившим лесной массив недалеко от ПО «Маяк» пожарные не могли справиться в течение двух дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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