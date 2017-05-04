Челябинский адвокат получила 2 года за покушение мошенничество

Публикации за 04.05.17

В Челябинске вынесен приговор в отношении адвоката Южно-Уральской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Челябинской области Лилии Ершовой.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал челябинку виновной в покушении на мошенничество.

Следователи и суд установили, что в мае прошлого года женщина получила от своего подзащитного, обвиняемого в совершении преступлений имущественного характера, 170 тысяч рублей. Эти деньги адвокат якобы должна была передать в виде взятки судье и государственному обвинителю в обмен за вынесение в отношении ее подзащитного приговора, не связанного с лишением свободы.

Сразу после передачи денег ее задержали сотрудники регионального управления ФСБ РФ. Суд признал Ершову виновной в покушении на мошенничество и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Челябинск, Олег Кирьянов

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