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Челябинск

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Публикации за 04.05.17

Челябинцев предупреждают о лжеработниках пенсионного фонда

Челябинцев предупреждают о лжеработниках пенсионного фонда

По Челябинску рыскают мошенники, представляющиеся работниками ПФР.

Как передает корреспондент РИА , предупреждение о возможных аферистах опубликовал один из местных жителей в социальных сетях.

По словам автора сообщения, двое молодые парней звонят в квартиры граждан и показывают им какие-то красные удостоверения, невнятно представляясь сотрудниками некой структуры, вот только какой именно, они не уточняют.

«Когда мне предъявили подобную «корочку», я попробовал уточнить, от какой именно структуры явились эти граждане, чего именно им нужно и что за документ они показали. На это последовала довольно агрессивная реакция с заявлением о том, насколько все серьезно и представляю ли я, о какой структуре идет речь. После этого я указал молодым людям на то, что на их удостоверениях стоит печать ВТБ Банка. Даже позвонил в сам банк, где меня заверили, что их сотрудникам такие удостоверения не выдаются, да и по квартирам их никто не отправляет. После того, как визитеры начали угрожать и насмехаться, я заявил, что вызову полицию, однако бравада продолжилась. Они еще долго ходили по другим дворам, я трижды звонил в полицию, но там лишь говорили, что разберутся и советовали не открывать им двери. В результате стражи порядка так и не приехали, а молодые люди, закончив свои «дела», спокойно ушли», – пишет автор этого сообщения.

Судя по комментариям к записи с опубликованным фото предполагаемых мошенников, этих же подозрительных людей видели жители северо-запада и Ленинского района города.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 04.05.17

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