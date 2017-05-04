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Челябинск

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Публикации за 04.05.17

Голый челябинец устроил погром на автостоянке

Голый челябинец устроил погром на автостоянке

В Челябинске голый парень громил автомобили.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня ночью в районе улицы Каслинской.

Здесь объявился совершенно голый молодой человек, который принялся громить припаркованные автомобили. Челябинец вылез из окна квартиры, расположенной на втором этаже и пытался спуститься вниз по водосточной трубе, сообщает «31tv». В один из моментов парень не удержался и сорвался вниз, упав на один из припаркованных рядом автомобилей.

Эта неудача, вероятно, сильно его разозлила, и дебошир принялся громить другие автомобили на своем пути, нанеся повреждение в общей сложности двенадцати транспортным средствам. Очевидцы рассказывают, что он ломал зеркала и прыгал прямо по машинам. Местным жителям удалось задержать неадекватного молодого человека и удержать его до прибытия стражей порядка.

В полиции об этом инциденте осведомлены. Сейчас по данному факту проводится проверка, а с нарушителем ведутся соответствующие беседы, чтобы выяснить мотивы столь странного поведения. Уже известно, что он крушил машины, находясь в нетрезвом состоянии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.05.17

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