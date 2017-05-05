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Челябинск

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Публикации за 05.05.17

На Южный Урал надвигаются заморозки

На Южный Урал надвигаются заморозки

Заморозки и снег на оставляют Челябинскую область.

Как передает корреспондент РИА , в ближайшие три дня синоптики обещают региону дождь, мокрый снег и падение температуры ниже нуля.

Так, по данным Челябинского ЦГМС, уже сегодня ночью температура в горах Южного Урала опускалась к отметке -2 градуса Цельсия. Днем по области ожидается +10, +15 градусов, в горах – 5 градусов тепла. Местами ожидаются небольшие дожди, в южный районах – до умеренных. Ветер северо-западный порывами до 20 метров в секунду.

В ночь на субботу, 6 мая, синоптики ожидают +1, -4 градуса, в горах – до 7 градусов ниже нуля. Днем +8, +13. Переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью 0, +5, в горах до 3 градусов ниже нуля. Днем +7, +12, на югу – 17 градусов выше нуля.

В Челябинске сегодня ожидается небольшой дождь. Субботу должна пройти без существенных осадков. Температура ночью 0, -2. Днем +10, +12.

В ночь на воскресенье ожидается небольшой дождь, который днем усилится. Температура ночью +2, +4, днем +11, +13.

Челябинск, Виктор Елисеев

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