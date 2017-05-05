Прокуратура через суд требует отменить разрешение челябинских чиновников на установку растяжек над дорогами

Публикации за 05.05.17

Прокуратура через суд пытается заставить мэрию Челябинска соблюдать закон.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство направило в арбитражный суд 2 исковых заявления о признании недействительными разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также договоров на эксплуатацию рекламных конструкций, установленных с нарушением закона.

По материалам проверки прокуратуры Челябинска установлено, что на территории областного центра допускаются случаи размещения рекламных конструкций с грубым нарушением требований законодательства, отмечают в надзорном ведомстве.

Согласно правилам размещения рекламы средства наружной рекламы не должны угрожать безопасности движения автомобильного транспорта. Не допускается размещение рекламы на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами, над проезжей частью, на дорожных ограждениях и направляющих устройствах.

Между тем, управление наружной рекламы и информации мэрии Челябинска незаконно выдало двум организациям разрешения на размещение рекламных конструкций в виде транспарантов-перетяжек на собственных опорах над проезжей частью по улицам 40 лет Победы, Сталеваров, Гагарина и Комсомольскому проспекту.

Заявления прокурора находятся на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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