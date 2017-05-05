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Челябинск

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Публикации за 05.05.17

Прокуратура через суд требует отменить разрешение челябинских чиновников на установку растяжек над дорогами

Прокуратура через суд требует отменить разрешение челябинских чиновников на установку растяжек над дорогами

Прокуратура через суд пытается заставить мэрию Челябинска соблюдать закон.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство направило в арбитражный суд 2 исковых заявления о признании недействительными разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также договоров на эксплуатацию рекламных конструкций, установленных с нарушением закона.

По материалам проверки прокуратуры Челябинска установлено, что на территории областного центра допускаются случаи размещения рекламных конструкций с грубым нарушением требований законодательства, отмечают в надзорном ведомстве.

Согласно правилам размещения рекламы средства наружной рекламы не должны угрожать безопасности движения автомобильного транспорта. Не допускается размещение рекламы на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами, над проезжей частью, на дорожных ограждениях и направляющих устройствах.

Между тем, управление наружной рекламы и информации мэрии Челябинска незаконно выдало двум организациям разрешения на размещение рекламных конструкций в виде транспарантов-перетяжек на собственных опорах над проезжей частью по улицам 40 лет Победы, Сталеваров, Гагарина и Комсомольскому проспекту.

Заявления прокурора находятся на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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