Легкомысленная щедрость. Гороскоп РИА «Новый День» на 8 – 14 мая 2017

Публикации за 07.05.17

Во вторую неделю мая Солнце в Тельце продолжает помогать тем, кто выполняет трудную работу, требующую упорства и терпения. Люди в это время ценят всё качественное, крепкое, надёжное, и в своей работе стремятся к такому же результату. В действиях их стремления определяются полезностью вещей, а также реалистичностью их приобретения. В этот период они не склонны вдохновляться возвышенными представлениями или отдалёнными целями – их интересы приземлённые, конкретные, близкие и понятные им.

Меркурий в Овне способствует передаче информации, но на общение людей это влияет не всегда благоприятно, так как в это время люди склонны к поверхностной болтовне, и могут быть утомительны. Кроме того, им свойственна избыточная активность, суетливость, что нередко только замедляет работу, и раздражает. По этой причине в этот период отмечается повышенная конфликтность.

Венера в Овне по-прежнему остаётся эмоциональной, чувствительной, нетерпеливой и склонной к обидам. Людям следует обращать особое внимание на мелочи при решении финансовых вопросов, так как под влиянием Венеры они будут склонны пренебрегать осторожностью и проявлять легкомысленную щедрость. Марс в Близнецах усиливает действие Меркурия, делая людей нетерпеливыми и способствуя их поверхностной активности. Такой Марс благоприятен, когда нужно немедленно принять решение, или быстрой выполнить известную работу, но неудобен там, где нужна тщательность.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на вторую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Меркурием, Сатурном и Ураном, а также Марса с Солнцем. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Сатурном и Луной, Юпитера с Нептуном и Солнцем, Урана с Луной. Наиболее благоприятной будет ситуация для работы с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по выполнению основной работы, решения финансовых вопросов и сотрудничества с местными деловыми партнёрами на начало недели, 8 и 9 мая, негативный, а на остальные дни позитивный. При этом нежелательно заниматься работой в выходные, 13 – 14 мая. Гармоничный аспект Сатурна и Венеры указывает на возникновения подходящих условий для успешной финансовой работы, при которой, однако, нужно будет уделить особое внимание формальной стороне дела. Хороший момент для установления новых деловых связей, заключения договоров, получения инвестиций. Активность Марса с Солнцем, а также Меркурия тоже окажет существенную поддержку Овнам, что позволит им успешно преодолеть возникающие препятствия. В этот период Овнам следует ориентироваться на обстоятельства, складывающиеся вокруг их работы, и следовать за ними. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно негативный. Материальное положение благополучное.

Овнов-женщин гороскоп направляет на взаимодействие с местными деловыми партнёрами. Сотрудничество с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются негативно и не рекомендуются. В основной работе ожидаются сложности. Период не подходит для осуществления новых проектов и расширения сферы деловой активности. Вообще, целью текущего периода должно стать сохранение и укрепление позиций, а не развитие. На этой неделе, кроме того, нежелательно менять вид деятельности – принятие подобного решения лучше перенести на следующую неделю или даже на следующий месяц. Напряжённый Нептун указывает на неосуществимость идей, которые возникнут в этом периоде. Негативное воздействие Марса будет мешать деловому общению с партнёрами и коллегами. Необходима сдержанность и осторожность при обращении к руководству и влиятельным лицам. В деятельности нежелательно проявлять инициативу, больше внимания следует уделить анализу обстановки и согласовывать свои действия с ними. Неблагоприятный период для продвижения в карьере. В выходные, 13 – 14 мая, работать не рекомендуется. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими на промежуток до пятницы положительный, а на следующие дни отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение преимущественно благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на вторую неделю мая сложится из гармоничных аспектов Солнца с Нептуном и Ураном, а также Плутона с Луной. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Солнцем и Марсом, и кроме того, Солнца с Плутоном. Гороскоп даёт благоприятный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется негативно, и не рекомендуется. Решением финансовых вопросов на этой неделе тоже лучше не заниматься – рекомендуется передоверить их своим коллегам. Прогноз по коллективной деятельности на весь период положительный, а для одиночной – отрицательный. Гармоничный аспект Нептуна с Солнцем поможет Тельцам увидеть и оценить благоприятные возможности, скрытые от других, однако самостоятельно их реализовать не получится: понадобится помощь коллег. Аспект Плутона с Луной поможет Тельцам в решении хозяйственных и имущественных вопросов, а также налаживании взаимодействия с партнёрами и коллегами. Подходящее время для обращения в официальные органы и юридические организации. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин положительный прогноз на рабочую неделю для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. По основной работе и решению финансовых вопросов прогноз благоприятен до только пятницы. Поэтому все важные дела желательно успеть закончить до этого срока. Тем более что вторую половину месяца гороскоп в этом отношении оценивает негативно. На всю неделю положительно характеризуется как коллективная, так и одиночная работа. Благоприятные условия для продвижения в карьере. Гармоничный аспект Сатурна и Венеры поможет Тельцам в наведении порядка в финансовых делах – желательно уделить достаточно времени правильному оформлению документов. Гармоничные Марс и Меркурий будут способствовать успеху в непосредственных контактах с деловыми партнёрами, однако не рекомендуется увлекаться и заключать договоры, соглашения на длительный срок. Соединение Плутона с Нептуном вносит в прогноз неопределённость, поскольку Тельцы в значительной мере окажутся зависимы от внешних обстоятельств, в том числе, неблагоприятных. Возникающие в этот период идеи и перспективы требуют тщательного обдумывания. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме промежутка 12 – 13 мая. Материальное положение на весь период благополучное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на вторую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Венерой, Нептуном и Ураном, а также Юпитера с Марсом. Негативное влияние окажут напряжённые аспекты Венеры с Юпитером и Солнца с Плутоном. Большей частью неделя благоприятна для работы. Не рекомендуется взаимодействовать с далёкими партнёрами 8 и 14 мая. Кроме того, 14 мая не подходит для сотрудничества с местными партнёрами. Для основной работы прогноз благоприятен на всю неделю, а наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Положительно характеризуется как самостоятельная работа, так и коллективная. Возможно продвижение в карьере. Подходящее время для заключения новых договоров, особенно с местными партнёрами, а также для решения юридических проблем. Благотворное влияние Нептуна и Урана создаст условия для осуществления нового проекта, возможно, успешного использования неожиданно возникших благоприятных обстоятельств. При сохранении здравомыслия, приветствуется разумный риск. Близнецы смогут применить в работе свой творческий потенциал, а также получить выгоду при общении за пределами деловой сферы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 8 и 14 мая. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме 8 и 14 мая.

У Близнецов-женщин профессиональная деятельность оценивается преимущественно положительно. Но при этом не рекомендуется решать какие-либо деловые вопросы 8 мая, а также в выходные 13 – 14 мая. Наилучшие перспективы в этом месяце, по гороскопу, у сотрудничества с местными деловыми партнёрами, поэтому рекомендуется уделять ему больше внимания, чем остальной деятельности. Но, за исключением указанных дней, ожидается, что весь период будет успешным. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной работе и отрицательно оценивает самостоятельную, одиночную. Близнецам в этот период нужно будет сдерживать себя в решениях, и ориентироваться на мнение коллег. Соединение Венеры с Меркурием и Ураном указывают, что Близнецы будут особенно расположены к деловому и неформальному общению, но и несколько легкомысленны в поведении. С другой стороны, их поведение может оказаться не легкомыслием, а попыткой использовать новые открывшиеся возможности. В обоих случаях не рекомендуется давать пустые обещания и полагаться на чужие обещания или перспективы, не имеющие надёжного основания. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни в течение рабочей недели характеризуются как благоприятные, кроме 8 и 12 мая. Прогноз по материальному положению точно такой же.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на вторую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Марса с Юпитером и Венерой, а также Венеры с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Плутоном и Венеры с Меркурием. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. По гороскопу, он является и наиболее перспективным на май. В основной работе, во второй половине недели, включая выходные, ожидаются сложности, однако потом ситуация исправится, поэтому усилия Раков в этом направлении не будут потрачены напрасно. Для решения финансовых вопросов непригодны 8 и 9 мая – на остальные дни прогноз положительный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами во второй половине недели тоже ожидаются трудности, так что этот период для работы можно считать непригодным. Рекомендуется коллективная деятельность. Возможно успешное проявление лидерских качеств, но важней будет сбалансированное сотрудничество. В работе желательно ориентировать не на достижение быстрого успеха, а на создание благоприятных условий для работы во второй половине месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни, кроме 8 – 9 мая, благоприятные. Материальное положение благополучное, хотя 10 и 14 мая возможны трудности.

У Раков-женщин благоприятен прогноз по финансовой деятельности. Для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами неделя непригодна (хотя дальше всё наладится). Напряжённый аспект Плутона с Солнцем указывает на трудные внешние обстоятельства, которые будут мешать Ракам в работе. Даже если Раки снизят свою активность до минимума, высока вероятность, что они всё равно будут находиться под негативным влиянием планет и потерпят какой-либо ущерб. Поэтому, не рекомендуется принимать важные решения, вести переговоры, проявлять инициативу и, вообще, следует сторониться всего, что имеет значительную ценность (кроме финансов). Это кратковременная ситуация: она распространяется только на эту неделю, поэтому можно всю серьёзную работу просто перенести на вторую половину мая. Гармоничный аспект Сатурна с Марсом показывает, что Раки в этот период продемонстрируют способность к работе в трудных условиях, умение сконцентрироваться в нужный момент для достижения положительного результата. На этой неделе главная задача Раков состоит в том, чтобы удержать ситуацию под своим контролем, не допустить хаоса в делах. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин в астрологическом фоне на вторую неделю мая значение имеют только напряжённые аспекты – Солнца с Юпитером, Луной и Плутоном, Юпитера с Нептуном, а также Венеры с Ураном. Поэтому неделя почти полностью непригодна для деловой активности. Только в середине периода, 10 – 11 мая возникнут благоприятные возможности для решения финансовых вопросов, но и в эти дни лучше передоверить эту работу коллегам. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами на всю неделю отрицательный. Период не подходит для проявления инициативы, осуществления своих замыслов. Напряжённый аспект Юпитера и Нептуна указывает на возникновение неблагоприятных обстоятельств и ложных выходов из них. Возможны необычные события, хотя и не обязательно с ущербом дл Львов – тем не менее, искать приключений в этот период не рекомендуется. Негативное влияние Солнца и Луны выразится в плохом настроении и повышенной конфликтности Львов, поэтому желательно избегать общения с окружающими и контролировать свои эмоции. Не рекомендуется встречаться с влиятельными людьми, обсуждать с руководством важные вопросы. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном отрицательный. Материальное положение на весь период неустойчивое, преимущественно неудовлетворительное.

У Львов-женщин прогноз по финансовой деятельности неблагоприятный для первых двух дней, 8 – 9 мая, и позитивный на всё остальное время. Для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, наоборот, промежуток до 11 мая оценивается как благоприятный, а, начиная с этой даты, прогноз становится отрицательным. Также до 11 мая гороскоп положительно оценивает работу в одиночку, а дальше оценка меняется на противоположную. Коллективная деятельность на весь период характеризуется положительно. Период не подходит для продвижения в карьере. В течение всего периода на Львов будут воздействовать гармоничные аспекты Солнца, Юпитера, Урана и Меркурия, но, судя по гороскопу, это повлияет в основном лишь на личную жизнь, не связанную с работой. По прогнозу ожидаются либо много приятных, хотя и не очень важных событий, либо одно-два крупных, которые могут многое изменить. Львам нужно будет суметь согласовать профессиональные и личные интересы. В целом, в плане серьёзных профессиональных успехов следует ориентироваться на конец месяца, а не на текущий период. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 14 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 8 – 9 мая.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на вторую неделю мая в профессиональном плане неблагоприятный. Астрологический фон сформируется из напряжённых аспектов Венеры с Солнцем и Луной, Юпитера с Нептуном, Солнца с Плутоном, Венерой и Меркурием. Во второй половине недели, до выходных, относительно успешно будет идти основная работа, но и в этот промежуток не рекомендуется начинать новое дело или решать важные вопросы: лучше отложить их на вторую половину месяца. Прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на всю неделю негативный. Взаимодействие с местными партнёрами тоже будет идти с трудом (во второй половине мая, по гороскопу, ситуация улучшится). Рекомендуется снизить деловую активность до минимума, отложить осуществление планов до лучших времён, не принимать на себя ответственности, не заключать договоров, соглашений, выполнять работу на втором плане, не проявляя инициативы. Идеи по расширению профессиональной сферы, возникшие в этот период, окажутся несостоятельны, поэтому нежелательно относится к ним всерьёз (хотя можно наметить некоторые планы и отложить их на потом). Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни скорей неблагоприятный. Материальное положение неустойчивое.

У Дев-женщин эта неделя тоже непригодна для успешной работы. Гороскоп даёт относительно благоприятный прогноз только по основной деятельности – при этом не рекомендуется заниматься делами в выходные 13 – 14 мая. Прогноз по финансовой деятельности негативный. Также нежелательно сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Гороскоп положительно оценивает коллективную работу Дев, но при этом им не следует проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. Неподходящее время для продвижения в карьере. В течение периода на Дев будет воздействовать гармоничный аспект Плутона с Солнцем, который указывает на благоприятные изменения в их жизни, но, судя по гороскопу, это не относится к их профессиональной деятельности. Эти события будут происходить в сфере взаимоотношений с неделовым окружением. Но возможно также, что имеются в виду перемены в жизни в широком смысле – как масштабное изменение обстоятельств, условий, течения жизни в пользу Дев, которое происходит независимо от их желаний и без приложения их усилий для этого. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 11 – 12 мая.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на вторую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Ураном, Марса с Солнцем, Луной и Сатурном, а также напряжённых аспектов Юпитера с Ураном, Солнца с Плутоном и Меркурия. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Финансовая деятельность характеризуется положительно на первую половину недели, до 11 мая, и отрицательно на остальные дни. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как успешное на весь период, за исключением воскресенья. Взаимодействие с местными партнёрами оценивается негативно, и не рекомендуется. В течение недели для Весов предпочтительна коллективная работа: одиночная прогнозируется успешной только в промежуток 8 – 10 мая. Хороший период для продвижения в карьере. Гармоничные аспекты Нептуна будут помогать Весам в совместной деятельности с коллегами, партнёрами и окружающими. Подходящее время для обновления контактов, а также всей профессиональной деятельности. Аспект Марса с Луной указывает на благоприятные условия для решения хозяйственных и административных вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток благополучные, за исключением воскресенья, 14 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений скорей негативный. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже характеризуется положительно, кроме воскресенья, хотя никаких особых успехов не ожидается. Возможна удачная разовая сделка или кратковременная совместная работа. Выполнение основных профессиональных обязанностей и решение финансовых вопросов оценивается положительно только на первую половину недели, до 11 мая. По гороскопу, Весам лучше в этот период работать в коллективе: прогноз по одиночной деятельности неудовлетворительный. Под влиянием гармоничного аспекта Нептуна с Ураном при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами возможно открытие новой перспективы и обновление профессиональной деятельности. При этом не рекомендуется проявлять инициативу, так как напряжённый аспект Юпитера с Ураном указывает на неудачу. Следует ориентироваться на предложение партнёров и мнение коллег. В остальной работе Весам лучше сосредоточиться на укреплении своего положения и подготовительной работе, не рассчитывая на продвижение вперёд. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение 8 – 9 мая неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на вторую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Нептуном и Ураном, и напряжённых аспектов Солнца с Луной, Марсом и Юпитером. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей. Для решения финансовых вопросов период не подходит. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет успешным только в промежуток 10 – 12 мая. На этот же период гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной деятельности. В остальные дни предпочтительна работа в коллективе, на втором плане. Период не подходит для продвижения в карьере. Под влиянием Солнца и Нептуна у Скорпионов сложатся благоприятные условия для контактов с окружающими и совместной деятельности с ними. Подходящее время для обращения в официальные органы и решения юридических вопросов. Но в то же время необходимо тщательно оценивать свои идеи и положение, чтобы не переоценить свои возможности. Предложения в финансовой сфере лучше отклонить или перенести на более позднее время. Ситуация в доме, отношения с близкими до 11 мая напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение в основном благополучное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: здесь, за исключением пятницы, 12 мая, вся неделя характеризуется как успешная. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, за исключением промежутка 8 – 9 мая. В основной работе ожидаются проблемы. Благоприятным будет только конец недели, 11 – 12 мая. В течение недели предпочтительна коллективная деятельность, хотя в промежуток 11 – 12 мая от Скорпионов потребуется самостоятельность. В эти дни под влиянием Нептуна у Скорпионов будет особенно сильна интуиция. Возможно установление новых перспективных деловых контактов. Подходящий период для продвижения в карьере, но в первой половине недели Скорпионам следует сдерживать свои эмоции, так как негативное воздействие Марса будет пробуждать в них агрессию. В этот же промежуток не рекомендуется обращаться в официальные органы и решать юридические вопросы. В выходные, 13 – 14 мая, возможны неожиданные благоприятные события. Возможны удача в делах, финансовые поступления или полезное знакомство. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 8 – 9 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением промежутка 12 – 13 мая. Материальное положение благополучное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на вторую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой и Юпитером, Солнца с Сатурном, а также напряжённых аспектов Солнца с Плутоном и Венеры с Ураном. За исключением промежутка 8 – 9 мая гороскоп даёт благоприятный прогноз для выполнения основной работы, финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами характеризуется в основном негативно. Не рекомендуется в этот период начинать с ними новое дело или решать важные вопросы. Положительно оценивается как коллективная работа, так и одиночная, при этом возникнут благоприятные условия для проявления лидерских качеств и инициативы. В целом, планеты создадут благоприятный для деятельности фон, и в сотрудничестве с далёкими партнёрами Стрельцы могут обнаружить новые перспективы. Тем не менее, скорей всего, в этот период они смогут лишь заложить основы для дальнейшего успеха. Не следует рассчитывать на значительное продвижение в работе, хотя вполне возможен заметный локальный прорыв. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение оценивается как устойчивое, благополучное.

У Стрельцов-женщин в профессиональном плане неделя неудачная. Астрологический фон сформируется в основном напряжёнными аспектами Меркурия, Венеры, а также Солнца с Плутоном и Юпитера с Нептуном. Отрицательно характеризуются все виды деятельности: основная работа, сотрудничество с партнёрами, решение финансовых вопросов. Гороскоп даёт негативный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности, и, в связи с этим, не рекомендуется проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. Неблагоприятный период для продвижения в карьере. Возможны конфликты в коллективе. Все важные дела и вопросы следует перенести на вторую половину мая, когда астрологическая ситуация улучшится. В гороскопе присутствует гармоничный аспект Урана с Солнцем, который указывает на раскрытие творческого потенциала Стрельцов и некие благоприятные изменения в жизни. Однако, скорей всего, здесь речь идёт только о предпосылках к успеху. Либо произойдёт событие, которое останется вне поля зрения Стрельцов и которое ощутимо на них не повлияет. Тем не менее, одним из возможных проявлений действия этого аспекта может стать неожиданная удача. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно. Материальное положение неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на вторую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Урана с Меркурием, Марса с Юпитером, а также Солнца, Нептуна и Плутона. Негативное воздействие окажут напряжённые аспекты Сатурна с Ураном и Меркурием, Юпитера с Нептуном и Солнца с Плутоном. Период не подходит для расширения сферы деловых интересов, осуществления длительных масштабных проектов. Положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами и основная работа. При этом не рекомендуется проявлять инициативу и принимать на себя ответственность – лучше следовать за событиями. Аспект Урана и Меркурия указывает на возможность удачного поворота в делах, но деловые операции, по крайней мере, в основной части, желательно выполнить в течение этой недели. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами на всю неделю негативный. Не следует заключать соглашений, договоров, в том числе на перспективу: в течение всего мая астрологическая ситуация будет для этого неподходящей. Не рекомендуется прилагать значительных усилий для преодоления препятствий: негативный Сатурн в этот период будет всячески мешать, и успех обойдётся слишком дорого. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме выходных 13 – 14 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Выполнение основной работы оценивается как успешное, за исключением промежутка 10 – 11 мая. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются негативно, и не рекомендуются. Нежелательно в этот период проявлять инициативу и демонстрировать лидерские качества. Также это неподходящий момент для продвижения в карьере. Не рекомендуется принимать какие-либо ответственные, особо значимые решения – лучше ограничиться предварительным, неокончательным вариантом. Поскольку в гороскопе на май не видно, что Козероги достигнут существенных результатов в работе, гармоничные аспекты указывают на то, они, вероятно, сосредоточатся на личной жизни или на деятельности вне деловой сферы. Правда, и в этом на этой неделе они успеха не достигнут, но это важный момент для улучшения ситуации в последней декаде месяца. Потраченные усилия не пропадут даром. Гармоничный аспект Марса с Венерой подчёркивает важную роль деловых и неформальных контактов с окружающими в текущий период. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений на 8 – 9 мая негативный, а затем положительный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на вторую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Меркурием, Солнца с Венерой и Сатурном, Меркурия с Марсом и Луной, а также из напряжённых аспектов Солнца с Плутоном, Венеры с Ураном и Юпитера с Меркурием. В профессиональном плане неделя не очень подходит для работы. Относительно благоприятны прогнозы только по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – до пятницы, 12 мая. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуются негативно. Причём, и перспективы на вторую половину месяца по всей деятельности тоже неудовлетворительны, поэтому важные вопросы и дела необходимо либо завершить до пятницы, либо перенести на следующий месяц. Коллективная работа на всю неделю оценивается отрицательно, а для одиночной благоприятным будет только промежуток до 11 мая. Не рекомендуется проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. По возможности, следует отказываться от дополнительной нагрузки, так как прогноз по ней неутешительный: Водолеи потратят много сил, но результата не достигнут, или он окажется незначительным. Ситуация в доме, отношения с близкими до 12 мая благополучные, а дальше прогноз негативный. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений, кроме 8 – 9 мая, благоприятные. Материальное положение в промежуток 8 – 10 мая неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только первая половина недели, до 11 мая. При этом дальнейший прогноз на месяц негативный, поэтому не рекомендуется заключать договор на длительный срок. Успешной может быть только разовая сделка. Прогноз по финансовой деятельности почти полностью отрицательный: положительно оценивается только 10 мая. Соответственно, решение финансовых вопросов лучше передоверить коллегам. Для продвижения в карьере, по гороскопу, возникнет подходящий момент в промежуток 10 – 11 мая. На этот же промежуток даётся благоприятный прогноз по коллективной деятельности. Вероятно, Водолеи сумеют успешно проявить свои лидерские качества. Одиночная работа характеризуется отрицательно, поэтому в остальные дни лучше не принимать самостоятельных решений и не брать на себя ответственность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений неблагоприятные. Материальное положение 8 – 9 и 14 мая неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин в астрологическом фоне второй недели мая сохранится преобладающее влияние напряжённых аспектов планет: Солнца с Меркурием и Марсом, Венеры с Марсом и Нептуном, и, кроме того, Нептун во взаимодействии с Солнцем окажет не вполне однозначное воздействие на Рыб, усиливая творческое воображение и, в то же время, искажая представление о реальности. Под его влиянием Рыбы могут, как обнаружить новые возможности, так и попасть в ловушку чужих предложений. Рыбам рекомендуется сосредоточиться на основной работе и сотрудничестве с местными деловыми партнёрами (тем более что перспективы у этой деятельности неплохие). Для решения финансовых вопросов и взаимодействия с далёкими партнёрами эта неделя не подходит. Лучше все дела перенести на следующую неделю или передоверить коллегам. Умеренно благоприятны прогнозы по коллективной и одиночной деятельности, при этом не рекомендуется работать в выходные, 13 – 14 мая, а также отправляться в командировку, дальнюю поездку. В целом, значительная деловая активность на этой неделе нежелательна. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Рыб-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Рекомендуется учесть, что на вторую половину мая прогноз по этой деятельности отрицательный. Нежелательно планировать длительные действия, заключать договоры, соглашения. При выполнении основной работы и взаимодействии с местными партнёрами проблемы могут возникнуть 10 – 11 мая. Хотя на остальные дни прогноз благоприятный, не рекомендуется в эти дни заниматься юридическими вопросами и обращаться в официальные органы: во второй половине мая условия будут лучше. Коллективная и одиночная работа, не считая промежутка 8 – 9 мая, будет успешной, однако этот период не подходит для продвижения в карьере. Нептун в соединении с Солнцем будет подталкивать Рыб к инициативе и принятию рискованных решений, но это нежелательно. Если возникнут удачные идеи (причём, они должны относиться к работе с местными партнёрами), их лучше отложить до следующей недели. Для начала серьёзных проектов период не подходит. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме промежутка 10 – 11 мая, характеризуются положительно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 07.05.17

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