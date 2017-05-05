Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск

Публикации за 05.05.17

Следственный комитет объявил бывшего южноуральского губернатора Михаила Юревича в международный розыск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи СКР направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга ходатайство о заочном аресте Михаила Юревича, обвиняемом во взятках на сумму в 26 миллионов рублей и подстрекательстве к клевете.

Как уже сообщал «Новый День», 10 апреля экс-глава Южного Урала в третий раз не явился на допрос. До этого бывший высокопоставленный чиновник проигнорировал две повестки на допрос в марте этого года.

Как сообщают адвокаты Михаила Юревича, их подзащитный через своих официальных представителей предоставил следователям медицинские документы по поводу состояния своего здоровья, что мешает ему явиться на допрос 10 апреля. Однако представителей СКР это не удовлетворило. В связи с этим следователи объявили экс-чиновника в международный розыск и обратились в суд с ходатайством об избрании для Михаила Юревича в качестве меры пресечения заключение под стражу. Оно будет рассмотрено на судебном заседании 12 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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