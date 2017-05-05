В южноуральском минсельхозе назвали причины массовой гибели рыбы в озере Кунашак

Публикации за 05.05.17

Южноуральские чиновники заявили о естественных причинах массовой гибели рыбы в озере Кунашак.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, готовы первые результаты обследования, которое было произведено для выяснения причин массовой гибели рыбы на озере Кунашак Челябинской области.

Как сообщил директор ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Виктор Тихонов, данные, полученные в ходе вскрытия погибшей и живой рыбы, отобранной в водоеме, и проведенных токсикологических исследований, свидетельствуют о том, что рыба погибла вследствие кислородного голодания.

Напомним, что в конце апреля после таяния льда местные жители обнаружили погибшую рыбу и сообщили о чрезвычайной ситуации в общественную экологическую организацию и правоохранительные органы. Экологи заявили, что аборигенную рыбу в водоеме могли отравить, чтобы впоследствии зарыбить озеро более ценной породой. По словам директора лаборатории, проведенные исследования опровергают это предположение. «Уже на вскрытии было понятно, что рыба, скорее всего, задохнулась, придавленная льдом, – рассказал Виктор Тихонов. – Жабры рыбы были неестественного серого цвета, что свидетельствует о наличии в них иловых отложений. Патологоанатомы не обнаружили в рыбе никаких глистных инвазий, а токсикологические исследования подтвердили чистоту образцов: в них не было найдено никаких отравляющих веществ».

Как сообщил начальник управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области Сергей Слободянский, пробы рыбы были отобраны и переданы в лабораторию 28 апреля, после чего погибшая на водоёме рыба, по его разрешению, была собрана и захоронена на территории скотомогильника. «Сегодня чрезвычайная ситуация, которая возникла из-за замора рыбы, ликвидирована. Эпизоотическое благополучие территории не пострадало», – отметил он. По мнению руководителя ветеринарной службы региона, на возникновение замора, скорее всего, повлияло строительство автодороги «Кунашак-Усть-Багаряк», в ходе которого был построен обводной канал. Он фактически сделал из двух озер – Кунашак и Уелги – сообщающиеся сосуды. Это привело к падению уровня воды на озере Кунашак и, как следствие, к нехватке кислорода для жизни аквакультуры в зимний период.

Пробы воды и биоматериала также были отобраны специалистами отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области, но материалы этих исследований будут известны позже.

Челябинск, Виктор Елисеев

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