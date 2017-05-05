Очередная мутная схема: в Челябинске автобусы пропадают даже с востребованных маршрутов

Публикации за 05.05.17

Жители Челябинска отчаялись ждать муниципальные автобусы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска не смогла (или не захотела) выполнить обещание, согласно которому смена организации-перевозчика не ухудшит ситуацию на муниципальных маршрутах.

Напомним, 28 апреля МУП «Челябавтотранс», проходящий процедуру банкротства, полностью прекратил работу на городских маршрутах. Его сменило ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ), учрежденное двумя муниципальными структурами. Директором нового перевозчика стал депутат Челябинской городской Думы Дмитрий Холод – человек, бесконечно далекий как от муниципального транспорта, так и от сферы пассажирских перевозок вообще. Ранее г-н Холод работал сфере ЖКХ, этими же проблемами он занимается и в городском собрании депутатов.

Создавая новое предприятие, челябинские чиновники заявляли, что делают это исключительно ради того, чтобы с остановкой работы МУП ЧАТ горожане не остались без муниципальных автобусов. Однако уже через несколько дней после выхода на маршруты ОГТ челябинцы начали жаловаться на бесконечное ожидание транспорта на остановках. «Кто знает, что случилось с автобусами? – пишет один из жителей города на специализированном форуме. – Даже у 64-го дистанция доходит до 60-70 минут, возможно, и больше».

Бывалые горожане вспоминают, что подобная ситуация складывается не впервые. И даже предугадывают реакцию мэрии. «Сейчас на вопросы о нехватке автобусов чиновники опять, как манну небесную, будут ждать окончания садового сезона и обещать, что автобусы вернутся обратно в город...», – отвечают челябинцу.

Действительно, именно об этом каждый год говорят в городском управлении транспорта с началом работы сезонных маршрутов. Но в нынешнем году, казалось бы, ситуация изменилась: теперь межмуниципальные садовые маршруты обслуживает не муниципальное предприятие, а частное – принадлежащее Станиславу Новичихину (еще одному депутату Челябинской городской Думы) ООО «Второй автобусный парк». Казалось бы, при чем здесь исчезновение муниципальных автобусов, если они работают только на 9 из 24 «садовых» маршрутов?

Но все очень просто. Оказывается, для обслуживания сезонных маршрутов частный перевозчик арендовал… муниципальные автобусы. «Как я понял, как минимум 11 автобусов в аренде у г-на Новичихина, – говорит «знающий горожанин». – Кроме того, городские сады – к примеру, 114 автобус на 85с живет, есть еще 67с, 77с. На 25с, правда, ПАЗик, а 93с – спецрейс. Зато 48с – целый выход. Ну, а ремонтировать автобусы ОГТ не собирается! Хотя самый большой вопрос для меня: почему при нехватке автобусов в городе они сдаются в аренду кому-то для выполнения садовых рейсов. Выиграл – ну, и ищи сам, на чем ездить».

Вопрос вполне уместный. Впрочем, как и вопрос, почему областные власти отдали победу на торгах предприятию, которое не в состоянии обеспечить маршруты собственным подвижным составом.

Между тем, руководитель нового муниципального транспортного предприятия заявляет о планах арендовать автобусы у частников. Ситуация запутывается все больше: зачем сдавать в аренду муниципальные автобусы, а затем арендовать транспортные средства у частников, так как своего подвижного состава не хватает? В надежде, что в этом мутном потоке «потеряется» часть средств?

При этом, как оказалось, все маршруты «Общественный городской транспорт» будет обслуживать лишь до аукциона, на котором они будут разыгрываться с участием не только ОГТ, но и частных перевозчиков. И г-н Холод уже открыто говорит, что не исключает возможности перехода, по крайней мере, части муниципальных маршрутов в руки частников.

В экспертном сообществе все громче заявляют о реализации плана ползучей «приватизации» транспортной сферы. Ведь ничто не помешает ООО «Общественный городской транспорт» отказаться постепенно и от тех маршрутов, которые предприятию посчастливится выиграть. Тем более, что опыт проведения похожих операций у Дмитрия Холода уже есть. Ведь именно он был последним директором МУП «Челябинские сети теплоснабжения». Депутат пришел на предприятие в качестве кризис-менеджера. К тому времени оно проиграло на торгах право на обслуживание городских тепловых сетей и в результате осталось без работы. Вывести МУП из сложной ситуации и должен был г-н Холод. Однако его действия заключались лишь в сокращении большей части сотрудников и передаче имущества предприятия в аренду (ничего не напоминает?).

К слову, в конце апреля деятельность депутата на посту директора МУП в мэрии признали неудовлетворительной. Но к тому времени он был уже назначен директором ООО «Общественный городской транспорт».

Челябинск, Виктор Елисеев

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