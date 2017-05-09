После фейерверка транспорт в Челябинске будет работать до двух часов ночи

Публикации за 09.05.17

9 мая общественный транспорт Челябинска будет работать в особом режиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, челябинцев, пришедших полюбоваться фейерверком на набережной реки Миасс, по домам развезут муниципальные трамваи и троллейбусы.

К моменту окончания праздничных мероприятий трамваи и троллейбусы будут сосредоточены в ключевых транспортных точках: Алое поле, Детский мир, площадь Революции, перекресток Свердловского проспекта и проспекта Победы. После открытия движения электротранспорт начнет перевозку пассажиров во все районы города. Эта работа продолжится до 02:00 часов 10 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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