Жительница Миасса застряла на козырьке балкона третьего этажа (ФОТО)

Публикации за 05.05.17

Миасским спасателям пришлось снимать пенсионерку с козырька балкона третьего этажа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службе Челябинской области, инцидент произошел сегодня около 09:30 в многоквартирном доме на проспекте Автозаводцев.

Позвонившие спасателям очевидцы рассказали, что на третьем этаже на козырьке балкона повисла женщина, которая просит о помощи. «По прибытию на место происшествия, бойцы отряда воспользовались приставной лестницей, чтобы подняться наверх к женщине и аккуратно, сопровождая ее, спустить пострадавшую на землю», – рассказал ответственный по связи со СМИ Поисково-спасательного отряда Дмитрий Головин.

Пострадавшей оказалась 56-летняя местная жительница. После того, как ее спустили на землю, женщина рассказала, что не смогла отыскать ключи от своей квартиры и решила перебраться на балкон через окно в подъезде, однако переоценила свои способности и дальше козырька двинуться не смогла.

Челябинск, Олег Кирьянов

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