Челябинцам приходится больше работать и брать кредиты, чтобы съездить в отпуск

Публикации за 05.05.17

Челябинцы готовы изрядно потратиться на летний отпуск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска закладывают все больше средств в отпускной бюджет, а также регулярно откладывают деньги и порой берут дополнительную работу, чтобы позволить себе путешествие. Это подтверждает исследование международного туристического метапоиска momondo, проведенное в текущем году среди 24,7 тысяч самостоятельных путешественников из 23 стран мира.

Результаты опроса говорят, что 28% челябинцев закладывают в бюджет на летнюю поездку от 78 до 156 тысяч рублей, а 18% – от 156 до 390 тысяч руб. Тогда как в прошлом году на такие суммы рассчитывали 24% и 8% соответственно. А вот доля тех, кто надеется уложиться в 39 – 78 тысяч руб., снизилась с 30% до 26%.

Вложить в отпускное путешествие свыше 780 тысяч рублей в прошлом году не хотел бы ни один путешественник. Теперь к этому готов каждый сотый опрошенных. Кроме того, 2% респондентов согласны только на минимальную сумму – менее 7 тысяч 800 рублей. В 2016 году такой ответ дали 5% участников опроса.

Чтобы позволить себе путешествие во время отпуска, 60% челябинцев регулярно откладывают деньги. И только 18% жителей города могут не предпринимать никаких особых действий. Отметим, кстати, что столько же горожан берут дополнительную работу, чтобы накопить «на лето».

Кроме того, 10% челябинских туристов продают вещи в интернете или на блошином рынке, а 3% сдают свой дом на время отъезда.

Некоторые челябинцы, чтобы позволить себе поездку, делают взносы в общий с друзьями или семьей фонд (19%), берут кредит (15%), занимают деньги у друзей или семьи (12%) или оплачивают путешествие в рассрочку (5%).

«Российские туристы, в частности, челябинцы, свыклись с курсом валют и готовы тратить на отпуск больше, чем в предыдущие годы, – отмечает представитель международного туристического метапоиска momondo в России Ирина Рябовол. – При этом они остаются одними из самых предусмотрительных путешественников. Так, шесть из десяти челябинцев планируют хотя бы приблизительные расходы на всю поездку: от бронирования билетов и жилья до еды и развлечений на месте».

Челябинск, Виктор Елисеев

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