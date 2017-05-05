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Публикации за 05.05.17

В Челябинске за «крышевание» нелегальных казино будут судить экс-начальника отдела полиции

В Челябинске за «крышевание» нелегальных казино будут судить экс-начальника отдела полиции

Начальника челябинского райотдела полиции будут судить за «крышевание» нелегальных казино.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, в суд переданы материалы уголовного дела в отношении бывшего и.о. начальника ОМВД «Тракторозаводский» Евгения Менделя переданы в суд.

По данным следователей, занимая должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, обвиняемый получил от местной жительницы 140 тысяч рублей. В обмен на это вознаграждение сотрудник полиции регулярно предоставлял владельцам нелегального бизнеса информацию о готовящихся проверках со стороны органов прокуратуры и полиции на предмет соблюдения запрета на организацию и проведение азартных игр. В ведомстве отмечают, что женщина, вместе с двумя своими знакомыми организовала незаконный игорный бизнес. Немногим ранее двоих из них уже приговорили к полутора годам лишения свободы условно за организацию и проведение азартных игр в составе организованной группы.

Это преступление было вскрыто сотрудниками управления ФСБ по региону и УСБ УМВД по Челябинской области. Следователи собрали достаточную доказательную базу – материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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