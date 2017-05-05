В Челябинске за «крышевание» нелегальных казино будут судить экс-начальника отдела полиции

Начальника челябинского райотдела полиции будут судить за «крышевание» нелегальных казино.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в суд переданы материалы уголовного дела в отношении бывшего и.о. начальника ОМВД «Тракторозаводский» Евгения Менделя переданы в суд.
По данным следователей, занимая должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, обвиняемый получил от местной жительницы 140 тысяч рублей. В обмен на это вознаграждение сотрудник полиции регулярно предоставлял владельцам нелегального бизнеса информацию о готовящихся проверках со стороны органов прокуратуры и полиции на предмет соблюдения запрета на организацию и проведение азартных игр. В ведомстве отмечают, что женщина, вместе с двумя своими знакомыми организовала незаконный игорный бизнес. Немногим ранее двоих из них уже приговорили к полутора годам лишения свободы условно за организацию и проведение азартных игр в составе организованной группы.
Это преступление было вскрыто сотрудниками управления ФСБ по региону и УСБ УМВД по Челябинской области. Следователи собрали достаточную доказательную базу – материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 05.05.17
Кипяток с грязью: жители Бакала лишились холодной воды. / Южноуралец через 25 лет вспомнил о сыне, чтобы получить страховку. / Житель Копейска отделался условным сроком за убийство 16-летней школьницы. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»