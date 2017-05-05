Челябинских чиновников уличили в профанации при благоустройстве дворов (ФОТО)

Публикации за 05.05.17

В Челябинске чиновники предлагают жителям, недовольным проектами благоустройства, отказаться от участия в программе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане, отстаивающие свое право на благоприятную среду, не могут достучаться ни до чиновников, ни до управляющих компаний. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта после рейда, ставившего целью оценить уровень благоустройства придомовых территорий.

Первыми общественников встретили жители дома №1 по улице Калинина. Горожане уже долгое время добиваются приведения в порядок своего двора. Наконец, дом включили в программу благоустройства придомовых территорий (в рамках его реализации проекты на 70% будут финансироваться из федерального бюджета). Напомним, как городские, так и областные власти с самого начала подчеркивали: последнее слово при определении будущего облика двора должны сказать сами жители.

Но районные чиновники решили по-своему. Горожане с самого начала заняли активную позицию и имеют четкое представление, какой должна стать придомовая территория. Но их желания кажутся чиновникам слишком расточительными. «Администрация их не слышит, постоянно урезает финансирование, – рассказал координатор проекта «Качество повседневной жизни» Антон Неверов. – Но ведь цель проекта как раз в том, чтобы жители активно включались в его реализацию, чтобы они получили именно то, что они хотят. Мне кажется, такой подход в корне убивает идею программы».

На все попытки челябинцев достучаться до районных властей чиновники реагируют в излюбленном стиле: «Денег нет, но вы держитесь». А под конец и вовсе предложили горожанам снять свой двор с участия в проекте и попробовать заново подать заявку уже в следующем году. Совершенно не гарантировав, что и тогда она будет удовлетворена.

У жителей дома №25-«а» по проспекту Ленина другая головная боль: некто уже долгое время асфальтирует их двор. Челябинцы предполагают, что у них под боком решили оборудовать парковку. Насколько это законно – неизвестно. Имя инициатора «бизнес-проекта» – тайна, и спрашивать разрешительные документы (если таковые имеются) попросту не у кого. Горожане уже обращались с просьбой прояснить ситуацию в управляющую компанию, но никакой реакции так и не дождались.

Между тем, неведомые парковщик уже спилил незаконно несколько деревьев и загадил расположенный во дворе газон. Административные протоколы по этим фактам составили сегодня принявшие участие в рейде представители министерства экологии Челябинской области. Правда, кому их вручать и кого страховать, не знает пока никто.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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