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Челябинск

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Публикации за 05.05.17

Миасский завод ЖБИ накажут за «пошлую» рекламу

Миасский завод ЖБИ накажут за «пошлую» рекламу

Рекламу Миасского завода ЖБИ сочли непристойной.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского УФАС, ведомство открыло административное производство по факту непристойных образов и фраз в рекламе одной из компаний Миасса, которая занимается производством железобетонных изделий.

Почти раздетые девушки на рекламных баннерах завода обещают потенциальным заказчикам, что с «ними стоять будет долго». Столь смелое заявление изначально вызвало немало возмущений среди горожан и пользователей социальных сетей, которые и решили обратиться в антимонопольное ведомство.

Проверка подтвердила верность предварительных выводов: в рекламе завода ЖБИ использованы довольно непристойные выражения и образы, что является нарушением федерального законодательства о рекламе. В итоге предприятие было признано «рекламодателем спорной рекламы», более того, непристойность текста и изображений на рекламных баннерах были отмечены также и членами экспертного совета по рекламе при региональном управлении ФАС.

Стоит отметить, что производитель ЖБИ не стал дожидаться окончательного вердикта – еще до окончания разбирательств в рамках этого административного дела, баннер с полуобнаженными девушками и непристойной фразой был снят.

Челябинск, Олег Кирьянов

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