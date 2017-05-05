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Челябинск

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Публикации за 05.05.17

Южноуральских строителей поймали на использовании контрафакта

Южноуральских строителей поймали на использовании контрафакта

Южноуральских застройщиков обвинили в применении контрафакта.

Как сообщили РИА в пресс-службе губернатора Челябинской области, строительные организации региона используют в своей работе материалы, не соответствующие действующим стандартам качества. Об этом рассказал министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин.

По словам чиновника, в связи с полной отменой в 2003 году лицензирования деятельности производителей строительных материалов пропали и механизмы государственного регулирования, преграждавшие путь материалам сомнительного качества и недобросовестным предпринимателям.

Сегодня строительные организации самостоятельно оценивают материалы, конструкции, оборудование и изделия, которые они получают от своих поставщиков. В то же время, проверке подвергаются только документы, в которых должны быть указаны сведения о качестве продукции, ее соответствии стандартам, нормам, регламентам, правилам и требованиям. Министерство, в свою очередь, должно контролировать добросовестность таких проверок материалов, осуществляемых самими застройщиками. И незаконный оборот строительных материалов в этом случае исключить нельзя.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил министру более жестко контролировать в этом плане строительные организации в регионе, а также проводить с населением разъяснительную работу о производителях, зарекомендовавших себя благодаря качественной продукции. В будущем к этой работе будут привлечены и некоммерческие организации.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 05.05.17

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