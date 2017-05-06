В Челябинске перевернулся маршрутный ПАЗ, среди пострадавших ребенок

В Челябинске маршрутка перевернулась после столкновения с иномаркой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром в Советском районе города.
По рассказам очевидцев, в борт маршрутного ПАЗа, перевозившего пассажиров, врезался легковой автомобиль марки «Фольксваген». От удара автобус перевернулся на борт.
К месту ДТП прибыли машина ГИБДД и несколько экипажей скорой медицинской помощи. По некоторым данным, в результате аварии пострадали 7 человек, в том числе ребенок.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.05.17
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