В Челябинске перевернулся маршрутный ПАЗ, среди пострадавших ребенок

Публикации за 06.05.17

В Челябинске маршрутка перевернулась после столкновения с иномаркой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром в Советском районе города.

По рассказам очевидцев, в борт маршрутного ПАЗа, перевозившего пассажиров, врезался легковой автомобиль марки «Фольксваген». От удара автобус перевернулся на борт.

К месту ДТП прибыли машина ГИБДД и несколько экипажей скорой медицинской помощи. По некоторым данным, в результате аварии пострадали 7 человек, в том числе ребенок.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.05.17

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