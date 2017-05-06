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Челябинск

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Публикации за 06.05.17

Останки грудного ребенка нашли в южноуральской столице

Останки грудного ребенка нашли в южноуральской столице

В Челябинске на улице нашли тело грудного младенца.

Как передает корреспондент РИА , один из жителей города наткнулся на жуткую находку недалеко от озера Смолино в Ленинском районе Челябинска.

По предварительной информации, останки принадлежат ребенку в возрасте около полутора-двух месяцев, сообщает 31t. Рост младенца около 40 сантиметров. В полиции считают, что тело пролежало на улице не меньше месяца.

В настоящее время место жуткой находки оцеплено. Его обследуют полиция и следователи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.05.17

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