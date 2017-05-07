Неизвестные напали на руководителя пресс-службы мэрии Челябинска

Неизвестные напали на начальника управления информационной политики челябинской мэрии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 7 мая, около 13:00.
Чиновник приехал на свой земельный участок в районе Карпова пруда, где возводится дом. На строительной площадке он увидел полыхающие конструкции и двоих неизвестных. Владимир Сафонов попытался помещать поджигателям скрыться. Как передает Telefakt.ru, в завязавшейся драке чиновник получил перелом пальца руки и несколько ударов по лицу.
Между тем, злоумышленникам удалось скрыться в расположенном неподалеку лесном массиве.
Пресс-секретарь главы Челябинска уже обратился в полицию с заявлением о поджоге и нападении.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.05.17
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