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Челябинск

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Публикации за 07.05.17

День Победы челябинцам придется отмечать под дождем

День Победы челябинцам придется отмечать под дождем

В День Победы на Южном Урале будет тепло, но сыро.

Как передает корреспондент РИА , дождливая погода в Челябинской области возьмет передышку, но не надолго.

Следующая ночь по-прежнему обещает региону заморозки. По данным Челябинского ЦГМС, температура в горах может опускаться до 7 градусов ниже нуля. В остальных районах ожидается +2, -3 градуса. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. А вот днем 8 мая осадков в регионе не ожидается. Воздух прогреется до 10-15 градусов выше нуля, на юге области – до +20. В горах по-прежнему прохладно – 5-10 градусов выше нуля.

Правда, сухая погода продержится в регионе всего сутки. 9 мая на Южный Урал вернутся дожди.

В Челябинске завтра ночью ожидается -1, -3 градуса. Днем +12, +14. Понедельник, как и во всей области, пройдет в городе без осадков. А вот День Победы челябинцам, возможно, придется встречать под дождем. Правда, торжественное построение и парад военной техники должны пройти «на сухую»: по данным Gismeteo, осадки вернутся в Челябинск ближе к вечеру. Зато температура воздуха 9 мая обещает быть весьма теплой: столбик термометра доберется до 20 градусов тепла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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