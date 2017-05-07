В Челябинске водитель удерживал десяток пассажиров в загоревшейся маршрутке

Публикации за 07.05.17

Водитель задымившейся маршрутки в Челябинске забыл выпустить пассажиров из салона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 17:00 сегодня, 7 мая, на улице Мамина в Тракторозаводском районе Челябинска.

Как рассказал один из пассажиров микроавтобуса, следовавшего по маршруту №39, на остановке «Универсам» из-под капота маршрутки пошел дым. Водитель вышел и начал осматривать автомобиль. При этом мужчина не удосужился открыть автоматическую дверь автомобиля. Несколько минут испуганные пассажиры (из было около десяти) пытались привлечь внимание маршрутчика стуками и криком.

«Водитель вернулся, сел в кабину и спросил: «Чего не выходите? Горит машина», – цитирует «АиФ-Челябинск» свидетеля инцидента. – Но дверь он не открывал, а сами мы этого, понятно, сделать не могли. Потом выпустил нас через задний выход и пересадил на другую маршрутку».

По словам очевидца, пожарных мужчина так и не вызывал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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