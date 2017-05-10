Власти Челябинска пообещали, что военных самолетов над городом не будет

Публикации за 10.05.17

В мэрии Челябинска заверили, что бомбардировщики не собираются возвращаться в городское небо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интенсивные полеты над городом бомбардировщиков Су-34, дислоцированных на военной базе в Шаголе, в конце апреля – начале мая были связаны с подготовкой к параду военной техники, прошедшему 9 мая. Об этом рассказал мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам пресс-секретаря градоначальника Владимира Сафонова, после проведения парада полеты над Челябинском прекратятся.

Напомним, в октябре 2012 года Челябинский областной суд запретил военным самолетам полеты над пятью районами города. В марте 2013 года Верховный суд России скорректировал решение нижестоящей инстанции, убрав из него пункт о приостановке полетов бомбардировщиков над городом. Теоретически им разрешалось летать, но при этом военных обязали соблюдать санитарные нормы по уровню звука. В итоге командование Центрального военного округа скорректировало маршруты тренировочных полетов, сместив их за пределы областного центра.

Однако в последние две недели челябинцы вновь стали замечать «сушки» в городском небе. В мэрии связали это с подготовкой парада военной техники 9 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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