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Челябинск

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Публикации за 10.05.17

Прокурор Челябинской области лично проконтролирует ход расследования дела об избиении ветерана

Прокурор Челябинской области лично проконтролирует ход расследования дела об избиении ветерана

Южноуральский прокурор взял на контроль ход расследования дела об избиении 91-летнего ветерана.

Как сообщалранее , 8 мая ранее судимая жительница Снежинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Знаменка, зашла «в гости» к незнакомой пенсионерке, воспользовавшись тем, что старушка не заперла ворота и дверь дома. Она привязала пенсионерку к стулу и стала требовать у нее отдать деньги, сопровождая «просьбу» ударами металлическим чайником по голове жертвы и ногами по телу. После этого злоумышленница скрылась, прихватив с собой 340 рублей.

Ловили разбойницу всей деревней. Когда женщину все же нашли, та заявила, что страдает провалами памяти и ничего не помнит.

В результате нападения пенсионерке, имеющей статус труженицы тыла и награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», причинен тяжкий вред здоровью, отметили в региональном надзорном ведомстве.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «разбойное нападение, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Сегодня в Каслинском городском суде состоится рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев взял расследование дела на личный контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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