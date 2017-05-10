Прокурор Челябинской области лично проконтролирует ход расследования дела об избиении ветерана

Публикации за 10.05.17

Южноуральский прокурор взял на контроль ход расследования дела об избиении 91-летнего ветерана.

Как сообщалранее «Новый День», 8 мая ранее судимая жительница Снежинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Знаменка, зашла «в гости» к незнакомой пенсионерке, воспользовавшись тем, что старушка не заперла ворота и дверь дома. Она привязала пенсионерку к стулу и стала требовать у нее отдать деньги, сопровождая «просьбу» ударами металлическим чайником по голове жертвы и ногами по телу. После этого злоумышленница скрылась, прихватив с собой 340 рублей.

Ловили разбойницу всей деревней. Когда женщину все же нашли, та заявила, что страдает провалами памяти и ничего не помнит.

В результате нападения пенсионерке, имеющей статус труженицы тыла и награжденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», причинен тяжкий вред здоровью, отметили в региональном надзорном ведомстве.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «разбойное нападение, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Сегодня в Каслинском городском суде состоится рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев взял расследование дела на личный контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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