Бывший чиновник мэрии Златоуста заплатит 50 тысяч рублей за махинации с землей

Публикации за 10.05.17

Экс-руководитель Комитета по управлению имуществом Златоуста заплатит штраф за незаконную приватизацию земельного участка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, Златоустовский городской суд признал бывшего руководителя Комитета по управлению имуществом Златоустовского городского округа Андрея Крючко виновным в превышении должностных полномочий.

В ходе судебного следствия установлено, что в 2016 году чиновник продал без процедуры торгов принадлежавший городу земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров, расположенный по улице Песчаной и предназначенный для строительства объектов для организации отдыха населения.

Высокопоставленный сотрудник мэрии существенно нарушил права и законные интересы граждан на равный доступ к приобретению муниципального имущества, на осуществление предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, подчеркнули в надзорном ведомстве. Суд приговорил Крючко к штрафу в 50тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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