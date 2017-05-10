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Публикации за 10.05.17

В Миассе шутка с наручниками закончилась вызовом спасателей

В Миассе шутка с наручниками закончилась вызовом спасателей

Жителю Миасса пришлось вызывать спасателей после выходки друзей.

Как передает корреспондент РИА , вызов на пульт Миасского спасательного отряда поступил 8 мая в 23:55. Спасателям рассказали, что мужчина не может освободиться от наручников.

Как выяснилось, друзья южноуральца решили подшутить над мужчиной и заковали его в наручники. А вот освободить его из железных тисков самостоятельно они уже не смогли. По информации U74.ru, остроумные приятели просто не смогли найти ключи от наручников.

Прибывшим по вызову бойцам спасотряда пришлось освобождать горожанина с помощью маленькой болгарки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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