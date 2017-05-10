В Миассе шутка с наручниками закончилась вызовом спасателей

Публикации за 10.05.17

Жителю Миасса пришлось вызывать спасателей после выходки друзей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вызов на пульт Миасского спасательного отряда поступил 8 мая в 23:55. Спасателям рассказали, что мужчина не может освободиться от наручников.

Как выяснилось, друзья южноуральца решили подшутить над мужчиной и заковали его в наручники. А вот освободить его из железных тисков самостоятельно они уже не смогли. По информации U74.ru, остроумные приятели просто не смогли найти ключи от наручников.

Прибывшим по вызову бойцам спасотряда пришлось освобождать горожанина с помощью маленькой болгарки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.05.17

Бывший чиновник мэрии Златоуста заплатит 50 тысяч рублей за махинации с землей. / Прокурор Челябинской области лично проконтролирует ход расследования дела об избиении ветерана. / День Победы в Челябинске: праздничный фейерверк взорвался в толпе, горожанин умер, не дождавшись скорой (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»