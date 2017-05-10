«Васаби по-русски»: Челябинск шокировал иностранных журналистов

Публикации за 10.05.17

Челябинск поверг в шок журналиста влиятельного британского издания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне британская газета «The Guardian» опубликовала статью репортера Шона Уокера, побывавшего на митинге противников строительства Томинского ГОКа.

Столица Южного Урала произвела на британца крайне гнетущее впечатление. «Челябинск является промышленным городом с населением более 1 миллиона человек, здесь повсюду ощущается упадок – построенные еще во времена СССР предприятия настолько загрязняют воздух, что ощущения от его вдыхания сравнимы со вкусом васаби», – пишет журналист.

Тема экологии поднята автором и в описании самого митинга. «Местные власти пытаются обезопасить себя от рисков, вызванных приездом Навального, – отмечает Уокер. – Детская игровая площадка, на которой состоялся митинг, была окружена пятью автобусами полиции, многочисленными сотрудниками спецподразделений в шлемах, как у космонавтов, и целой толпой казаков, явно готовых в любую минуту броситься в бой (вообще-то казаки пришли на акцию протеста именно для того, чтобы выступить против строительства ГОКа, но, по всей видимости, свои представления о казачестве репортер черпал в фильмах о русской революции, где лихие конники с нагайками наперевес разгоняли толпы мирных манифестантов. – прим. РИА «Новый День»). Замечены здесь и мускулистые парни, явно пришедшие по указанию властей, дабы помешать провести мероприятие. В тот момент, когда около полусотни человек начали кричать «позор» и «убирайся», взволнованные организаторы просили их успокоиться, отмечая, что это собрание защитников окружающей среды».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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