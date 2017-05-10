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Челябинск

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Публикации за 10.05.17

«Васаби по-русски»: Челябинск шокировал иностранных журналистов

«Васаби по-русски»: Челябинск шокировал иностранных журналистов

Челябинск поверг в шок журналиста влиятельного британского издания.

Как передает корреспондент РИА , накануне британская газета «The Guardian» опубликовала статью репортера Шона Уокера, побывавшего на митинге противников строительства Томинского ГОКа.

Столица Южного Урала произвела на британца крайне гнетущее впечатление. «Челябинск является промышленным городом с населением более 1 миллиона человек, здесь повсюду ощущается упадок – построенные еще во времена СССР предприятия настолько загрязняют воздух, что ощущения от его вдыхания сравнимы со вкусом васаби», – пишет журналист.

Тема экологии поднята автором и в описании самого митинга. «Местные власти пытаются обезопасить себя от рисков, вызванных приездом Навального, – отмечает Уокер. – Детская игровая площадка, на которой состоялся митинг, была окружена пятью автобусами полиции, многочисленными сотрудниками спецподразделений в шлемах, как у космонавтов, и целой толпой казаков, явно готовых в любую минуту броситься в бой (вообще-то казаки пришли на акцию протеста именно для того, чтобы выступить против строительства ГОКа, но, по всей видимости, свои представления о казачестве репортер черпал в фильмах о русской революции, где лихие конники с нагайками наперевес разгоняли толпы мирных манифестантов. – прим. РИА «Новый День»). Замечены здесь и мускулистые парни, явно пришедшие по указанию властей, дабы помешать провести мероприятие. В тот момент, когда около полусотни человек начали кричать «позор» и «убирайся», взволнованные организаторы просили их успокоиться, отмечая, что это собрание защитников окружающей среды».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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