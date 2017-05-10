В Южноуральске налетчик сбежал, испугавшись криков продавщицы

Публикации за 10.05.17

На продавца в Южноуральске напал безработный с ножом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел днем 9 мая в одном из магазинов на улице Московская в Южноуральска.

Стражей порядка вызвала продавец торговой точки. По словам женщины, в магазин ворвался неизвестный мужчина в маске и, угрожая ножом, попытался выгрести из кассы бывшие там наличные. Продавец в этот момент не растерялась, подняла шум, начала звать на помощь и громко кричать. В итоге напуганный грабитель предпочел ретироваться.

Именно благодаря описанию продавца, которой удалось хорошо запомнить приметы грабителя, стражи порядка довольно быстро установили его личность и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний ранее судимый безработный местный житель.

По данному факту уже открыто уголовное производство, а подозреваемый помещен под стражу. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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