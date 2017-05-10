В Златоусте начинается суд по делу учительницы, издевавшейся над первоклашками

Публикации за 10.05.17

В Златоустовский городской суд поступило уголовное дело по факту жестокого обращения с учениками первого класса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе горсуда, педагог одной из школ Златоуста обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему (часть 2 статьи 111 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ).

Напомним, скандал в элитной школе разгорелся после анонимного обращения родителей учащихся в прокуратуру. В ходе проверки установлено, что педагог задавала детям домашние задания в виде письменных работ и ежедневного заучивания сложных стихотворений. Кроме того, учительница не отпускала первоклашек на перемену сразу после звонка с урока, а также оставляла их после занятий для проверки пройденного материала.

Домашние задания носили обязательный характер, по ним первоклассникам учитель выставляла баллы, что запрещено приказом Минобрнауки России. В связи с этим некоторые дети были лишены полноценного отдыха, а также возможности заниматься в дополнительных кружках и секциях. По версии следствия, в период с сентября 2015 года по апрель 2016 года женщина применяла в отношении учеников 1 класса недопустимые способы воспитания, проявляя к ним недетскую жестокость.

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Предварительным следствием установлено, что учительница оскорбляла детей, тыкала им тетрадями в лицо, вытаскивала за шкирку в коридор. Также сжимала детям уши, толкала их, била руками и другими предметами по лицу, голове и телу, надавливала на руки и нос, бросала их вещи, запрещала выходить в туалет, насильно заставляла обедать в столовой и мыть за ней грязную посуду.

По данным СК, на фоне испытанного стресса у одной из учениц развилось психическое расстройство личности, относящееся к категории тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В ходе расследования учительница начальных классов с предъявленным ей обвинением не согласилась. Подсудимая заявила, что никакого психологического и физического насилия по отношению к детям не проявляла.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела поступили на рассмотрение в суд.

Первое слушание по уголовному делу о жестоком обращении с первоклассниками Златоуста назначено на 16 мая.

Челябинск, Юлия Димова

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