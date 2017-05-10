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Челябинск

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Публикации за 10.05.17

На Южном Урале при подготовке к капремонту в доме рухнул потолок

На Южном Урале при подготовке к капремонту в доме рухнул потолок

Жительницу Еманжелинского района едва не убил упавший в квартире потолок.

Как сообщили РИА в фонде «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», инцидент произошел в поселке Красногорский в доме №3 переулка Шахтерский.

Согласно плану в текущем году в жилой постройке, возведенной в 50-ых годах прошлого века и доселе не знавшей ремонта, должны отремонтировать кровлю и заменить утеплитель.

Однако многоквартирный дом начал разваливаться уже на этапе подготовки к строительным работам.

Как только подрядчик приступил к уборке мусора на чердаке дома, старые деревянные перекрытия под ногами строителей не выдержали и вместе со штукатуркой обрушились в квартире на втором этаже.

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В момент ЧП хозяйка жилища находилась в ванной комнате, где и произошел обвал. Примечательно, что за несколько секунд до падения потолка женщина вышла из ванной, тем самым спасла себе жизнь. О силе обрушения и тяжести возможных травм свидетельствует вдребезги разбившаяся сантехника. Причем расходы на покупку унитаза и ванной, как и работа по ликвидации коммунального ЧП, легли на плечи сотрудников управляющей компании.

По данным первого заместителя гендиректора южноуральского фонда капремонта Виталия Васильева, в связи с тем, что обрушение в многоквартирном доме произошло до передачи объекта в капремонт, замена перекрытия должна быть произведена в рамках текущей эксплуатации здания.

На сегодняшний день коммунальщики восстановили потолочное перекрытие, залатали отверстие гипсокартоном и зашпаклевали швы.

При этом ремонт кровли отложили на неопределенный срок. В ходе обследования на потолке в соседней квартире специалисты обнаружили огромные трещины. Не исключено, что следующая попытка прибрать чердак перед капремонтом обернется падением потолка на других жильцов. Поэтому решили сначала укрепить потолочные перекрытия.

Челябинск, Юлия Димова

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