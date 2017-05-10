В Челябинске ищут девушку, обворованную карманниками

Публикации за 10.05.17

В Челябинске сотрудники полиции разыскивают девушку, ставшую жертвой карманников в одной из городских маршруток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по региону, преступление произошло еще 1 мая вечером, на днях жуликов удалось задержать.

В тот день на остановке общественного транспорта в районе площади Революции у молодой девушки во время посадки в маршрутный автобус №78 был украден кошелек. Кражу совершили опытные карманники – один молодой парень преграждал жертве путь, второй – вытащил кошелек из ее сумки. Пострадавшая, к слову, заметила пропажу и начала привлекать внимание окружающих, поэтому воры вернули ей похищенное.

Происходящее было замечено водителем маршрутного автобуса, который вызвал полицию, однако девушка приезда стражей порядка дожидаться не стала. Впрочем, это не помогло злоумышленникам избежать наказания, благодаря кадрам, снятым все тем же водителем маршрутки на мобильный телефон, сотрудники полиции нашли преступников. Однако теперь, чтобы привлечь их к уголовной ответственности требуется заявление от самой потерпевшей. В связи с этим в полиции просят девушку, пострадавшую от преступных намерений злоумышленников, обратиться в органы правопорядка.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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