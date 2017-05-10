В Челябинске в ДТП с автобусом пострадал младенец

Публикации за 10.05.17

Годовалый челябинец пострадал во время аварии в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло днем 9 мая в Центральном районе Челябинска.

Недалеко от городского пляжа, в районе улицы Худякова, произошло столкновение легкового автомобиля марки Kia и пассажирского рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса, выезжая с прилегающей территории и выполняя поворот направо, нарушил правила и не уступил дорогу иномарке, что и стало причиной столкновения.

В результате этого происшествия в медицинское учреждение с многочисленными телесными повреждениями был доставлен мальчик 2016 года рождения, пишет «Южноуральская панорама». На данный момент правоохранители разбираются в обстоятельствах этого инцидента, ведется административное расследование.

Челябинск, Олег Кирьянов

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