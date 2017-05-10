В Челябинской области с грузового вагона сняли 55-летнего «зайца»

Публикации за 10.05.17

На Южном Урале с товарняка сняли 55-летнего «зайца».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южноуральского линейного управления МВД на транспорте, инцидент произошел в понедельник, 8 мая.

Сотрудники полиции задержали на железной дороге 55-летнего жителя Златоуста, пыташегося без денег добраться домой с помощью вагона грузового железнодорожного состава.

Мужчине удалось преодолеть 45-километровый путь из Миасса до Златоуста в тамбуре между вагонами. Во время дальнейшей проверки стражи порядка установили, что мужчина решил преодолеть длительный путь из Миасса до родного города, проехавшись на переходной площадке открытого грузового вагона.

Позднее нарушитель был доставлен правоохранителями в дежурную часть, где в его отношении составили административный протокол по факту нарушения правил поведения граждан на водном, воздушном или железнодорожном транспорте.

Челябинск, Олег Кирьянов

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