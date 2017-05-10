NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 10.05.17

В Челябинской области с грузового вагона сняли 55-летнего «зайца»

В Челябинской области с грузового вагона сняли 55-летнего «зайца»

На Южном Урале с товарняка сняли 55-летнего «зайца».

Как сообщили РИА в пресс-службе Южноуральского линейного управления МВД на транспорте, инцидент произошел в понедельник, 8 мая.

Сотрудники полиции задержали на железной дороге 55-летнего жителя Златоуста, пыташегося без денег добраться домой с помощью вагона грузового железнодорожного состава.

Мужчине удалось преодолеть 45-километровый путь из Миасса до Златоуста в тамбуре между вагонами. Во время дальнейшей проверки стражи порядка установили, что мужчина решил преодолеть длительный путь из Миасса до родного города, проехавшись на переходной площадке открытого грузового вагона.

Позднее нарушитель был доставлен правоохранителями в дежурную часть, где в его отношении составили административный протокол по факту нарушения правил поведения граждан на водном, воздушном или железнодорожном транспорте.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 10.05.17

В Челябинске в ДТП с автобусом пострадал младенец. / В Челябинске ищут девушку, обворованную карманниками. / На Южном Урале при подготовке к капремонту в доме рухнул потолок.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter