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Челябинск

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Публикации за 10.05.17

Суд заставил златоустовского предпринимателя убраться из парка птиц «Таганай»

Суд заставил златоустовского предпринимателя убраться из парка птиц «Таганай»

Суд постановил снести самовольные постройки в парке птиц «Таганай».

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, индивидуальный предприниматель самовольно занял участок площадью 2 тысячи квадратных метров на огороженной территории парка птиц «Таганай».

Южноуралец огородил участок металлическим забором, заасфальтировал, возвел нежилые строения. Этим он ограничил свободный доступ граждан на указанную территорию, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокуратура Златоуста обратилась в городской суд с требованием обязать бизнесмена снести возведенные на присвоенном земельном участке постройки и демонтировать асфальтовое покрытие в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Решение вступило в законную силу. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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