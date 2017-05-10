Начальница отделения почты в Кыштыме попалась на взятке

Публикации за 10.05.17

Полиция поймала на взятке начальницу почтового отделения в Кыштыме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина уже освобождена от занимаемой должности. В отношении нее начато уголовное производство.

По данным следствия, в октябре прошлого года 26-летняя подозреваемая дважды получила взятку от одной из челябинских компаний за распространение сотрудниками ее отделения рекламных листовок. Женщина действовала без заключения официальных договоров на основании «устной договоренности». В первом случае ей удалось нажиться на 2 тысячи 500 рублей, во втором – на 1 тысячу рублей. Теперь ей грозит до года лишения свободы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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