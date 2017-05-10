Челябинец, убивший бригаду медиков с 10-месячным пациентом, не смог обжаловать приговор

Публикации за 10.05.17

Челябинский областной суд оставил в силе приговор виновнику смертельного ДТП со «скорой».

Как уже сообщало РИА «Новый День», жуткая авария произошла ранним утром 8 октября 2016 года на Свердловском тракте. Пьяный мужчина за рулем «Хонда Цивик» на скорости 170 километров в час протаранил машину скорой помощи, спешащую в медучреждение с больным пациентом в салоне. От удара микроавтобус разорвало на части.

В результате происшествия 60-летний водитель «скорой» и 26-летний фельдшер погибли на месте. Еще один медик, 10-месячный пациент и его мать получили различные травмы. Вскоре малыш скончался в больнице.

По факту аварии возбудили уголовное дело. Водителя «Хонды» с переломами, в том числе, позвоночника, отправили в СИЗО. 22 марта Курчатовский районный суд приговорил лихача к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить 4 миллиона рублей родственникам погибших. Посчитав наказание слишком суровым, виновник аварии обжаловал приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, сегодня апелляционная инстанция областного суда с использованием средств видеосвязи рассмотрела жалобу осужденного. Напомним, прикованный к больничной койке челябинец до сих пор находится на лечении в больнице ГУ ФСИН, расположенной на территории исправительной колонии №2. Мужчине предстоит операция.

Сторона защиты просила суд смягчить наказание за нарушение правил дорожного движения, совершенное в алкогольном опьянении и повлекших смерть двух и более человек, до двух трети максимального срока, ссылаясь на то, что ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение.

Впрочем, суд оставил приговор первой инстанции без изменения, а жалобу виновника ДТП без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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