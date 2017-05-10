Исход продолжается: отель в челябинской «панельке» продается за 2 миллиона долларов

Публикации за 10.05.17

Гостиница в панельной десятиэтажке Челябинска продается за 2 миллиона долларов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о продаже гостиничного комплекса выставлено на одном из сайтов по продаже бизнеса.

Гостиница, включающая 40 номеров, расположена в 11-этажном пристрое к «панельке» и оценена в 2,05 миллиона долларов. Собственник заявляет, что готов обеспечить полную консалтинговую поддержку бизнеса, пишет «Деловой квартал – Челябинск». В качестве причины продажи называется переезд в другой регион.

Отметим, что это вторая челябинская гостиница, выставленная на продажу в текущем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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