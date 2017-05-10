Из-за долгов «Уфалейникеля» в Верхнем Уфалее остался без горячей воды горбольница, школы и детские сады

Публикации за 10.05.17

В Верхнем Уфалее микрорайон «Никельщик» остался без горячей воды на неопределенное время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горячее водоснабжение в микрорайоне «Никельщик» отключено с 10 мая. Сообщение об этом размещено на официальном сайте администрации Верхнего Уфалея в социальных сетях.

«В связи с образовавшейся задолженностью ОАО «Уфалейникель» перед энергетиками, сегодня, 10 мая 2017 года, произошло ограничение подачи электроэнергии до уровня аварийной брони, – пишут представители мэрии. – Так как в летний период котельная под аварийную бронь не подпадает, данные ограничения стали причиной останова котельной ОАО «Уфалейникель». В настоящее время горячее водоснабжение в микрорайоне «Никельщиков» отсутствует».

Отметим, что в этом районе города, помимо жилых домов, расположены городская больница, 3 детских сада, 2 школы и профессиональное училище.

В мэрии Верхнего Уфалея сообщили, что руководство предприятия готовит гарантийное письмо по оплате за потребленный ресурс, администрация городского округа прорабатывает данный вопрос на уровне правительства Челябинской области. Пока дата включения котельной неизвестна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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