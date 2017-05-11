Две тысячи южноуральцев пострадали от нападения клещей

Публикации за 11.05.17

Без малого 2 тысячи жителей Челябинской области пострадали от укусов клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, на Южном Урале продолжается иммунизация населения с целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом. По итогам первой недели мая привито 82 тысячи 438 жителей, в том числе 51 тысяча 463 ребенка.

В текущем году за счет средств областного бюджета вакцинируются дети 3-4-х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2016 году. За счет средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и учащихся групп риска. Всем остальным, желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

С целью предупреждения укусов клещей началась противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения. На текущий период обработано 1 тысяча 384 гектара.

По данным еженедельного мониторинга на конец первой недели мая в медицинские организации Челябинской области обратилось 1 тысяча 957 пострадавших от укуса клещей, в том числе 591 ребенок. В лабораториях области исследовано более 120 клещей, из них 4,9% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 2,2% возбудителями боррелиоза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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