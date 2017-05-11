В Челябинске детский батут сдуло ветром на проезжую часть

Публикации за 11.05.17

В Челябинске надувной аттракцион унесло ветром на дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на перекрестке улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого. «Парковый. Унесло ветром детский батут, перевернуло прямо на дорогу. Небезопасно ставить такие вещи рядом с дорогой, да еще и плохо закрепленные, благо не было детей, а если б были?», – написали в соцсетях очевидцы, прикрепив фотографии перегородившей проезд конструкции.

В комментариях жители Паркового отметили, что владелец надувного батута каждый год размещает его на этом перекрестке, просто ставя аттракцион на тротуаре возле конечной остановки маршруток, среди пыли, грязи и выхлопных газов.

Однако некоторые парковчане встали на защиту небезопасного аттракциона, заявив, что батут унесло ветром в тот момент, когда его пытались надуть, а значит, детей там быть не могло. «Батут всегда был закреплен. Его начали надувать, и он улетел. Я живу напротив этого батута», – написала горожанка.

Челябинск, Юлия Димова

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