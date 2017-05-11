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Челябинск

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Публикации за 11.05.17

Южноуральский полицейский насмерть сбил пешехода

Южноуральский полицейский насмерть сбил пешехода

В Сосновском районе полиция выясняет подробности смертельного ДТП на ночной трассе.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера, 10 мая, в 23:55 на 28 километре автодороги «Западный обход Челябинска».

Водитель, управляя иномаркой, на не освещенном участке дороги сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

За рулем иномарки находился сотрудник полиции в свободное от службы время, трезвый, отметили в пресс-службе полицейского главка.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В случае установления вины полицейского он будет уволен со службы из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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