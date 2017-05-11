В Центральном районе Челябинска на два месяца закроют движение

Публикации за 11.05.17

На одной из улиц Центрального района Челябинска движение закроют до конца июня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, причина введения ограничений – строительство тепловой сети.

До конца строительных работ будет полностью закрыто движение по улице Татьяничевой на участке от улицы Витебская до улицы Смирных.

Ограничение вводится вплоть до 30 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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