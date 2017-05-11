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Челябинск

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Публикации за 11.05.17

В Центральном районе Челябинска на два месяца закроют движение

В Центральном районе Челябинска на два месяца закроют движение

На одной из улиц Центрального района Челябинска движение закроют до конца июня.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, причина введения ограничений – строительство тепловой сети.

До конца строительных работ будет полностью закрыто движение по улице Татьяничевой на участке от улицы Витебская до улицы Смирных.

Ограничение вводится вплоть до 30 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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