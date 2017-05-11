«Речелстрой, дома дострой!» Челябинские дольщики выходят на митинг

Публикации за 11.05.17

В Челябинске собственники недостроев в ЖК «Чурилово Lake City» готовят акцию протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», митинг пройдет в сквере на Алом поле в субботу, 13 мая. Начало в 14 часов.

Мероприятие, на которое заявлено порядка 200 участников, уже согласовано с городской администрацией. Митингующие выйдут на акцию с лозунгами: «Пязок А.В, отдай наши квартиры!», «Речелстрой, дома дострой!», «Мама, папа, я – бездомная семья», «Президент, ты где? Дольщики в беде».

Напомним, строительная компания ООО «Речелстрой» возводит в Челябинске 31 многоквартирный дом. В прошлом году строителям пришлось несколько раз переносить сроки сдачи жилых объектов. К началу 2017-го компании, кажется, удалось договориться с банком-кредитором о реструктуризации займа и получении нового кредита. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Однако по данным самого застройщика, из более полутора тысяч дольщиков около 700 относятся к числу проблемных.

Во втором квартале 2017 года строительная компания «Речелстрой» пообещала сдать в эксплуатацию два многоквартирных дома, а во втором полугодии 2017 года намерена возвести еще пять домов микрорайона «Чурилово Lake City».

В свою очередь, дольщики «Речелстрой» ждут обещанного жилья уже более 9 месяцев. Часть зданий должны были сдать в эксплуатацию еще в сентябре 2016 года.

Отметим, буквально через пару дней после митинга дольщиков «Речелстроя» совместный пикет в центре города проведут дольщики других проблемных компаний. Собраться южноуральцы намерены 16 мая в 11 часов у здания Законодательного собрания Челябинской области на Кировке. Среди потенциальных участников – дольщики жилых комплексов «Академ» (ООО «Гринфлайт»), «Новоград» (ООО «Град»), «Оникс» (ООО «Строительные технологии города») и «Яркая жизнь» (финансово-строительный холдинг Milestone Development). Всего ожидается около сотни пикетчиков.

Челябинск, Юлия Димова

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