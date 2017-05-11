Понять и простить: бизнесмен, обвинявшийся в преднамеренном банкротстве УЗММ, освобожден от уголовной ответственности

Публикации за 11.05.17

Собственник Уфалейского завода металлургического машиностроения, обвинявшийся в преднамеренном банкротстве предприятия, освобожден от уголовной ответственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верхнеуфалейский городской суд приговорил екатеринбургского бизнесмена Владимира Воронова, владевшего 85% предприятия, к штрафу в 400 тысяч рублей.

Предприниматель признан виновным по части 1 статьи 195 УК (неправомерные действия при банкротстве). Однако от уголовной ответственности он освобожден в связи с истечением сроков давности.

Напомним, изначально Воронов обвинялся по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). По версии ведомства, Воронов через подчиненных в 2005-2009 годах совершал сделки, способствовавшие выводу основных средств производства. В результате предприятие оказалось неплатежеспособным, а на его месте появилось другое – ООО «Уфалейский завод металлоизделий», куда были переведены все активы разорившегося УЗММ. Ущерб, причиненный кредиторам и бюджету страны в виде невыплаченных налогов и сборов, оценивался в сумму более 271 миллионов рублей. Потерпевшими по делу были признаны 59 юридических и физических лиц. Имущество обвиняемого (доли в уставных капиталах коммерческих организаций, промышленные объекты) было арестовано в ходе следствия.

В апреле 2016 года уголовное дело было передано в суд. Однако 12 апреля нынешнего года представитель прокуратуры выступил с ходатайством о переквалификации обвинения на статью 195 УК РФ, срок давности по которой уже истек. И судье ничего не оставалось, кроме как освободить Владимира Воронова от уголовной ответственности.

Представители кредиторов намерены обжаловать решение суда, не исключая наличия коррупционной составляющей. «Во-первых, внезапно изменившаяся позиция прокуратуры противоречит постановлениям арбитражных судов всех инстанций, признавших, что речь идет именно о преднамеренном банкротстве, – отмечает один из юристов, представляющих сторону потерпевших. – Во-вторых, есть документальное подтверждение вывода активов, при этом зачастую имущество продавалось по цене, в десять, а то и в десятки раз меньшей, чем его рыночная стоимость».

Кредиторы не намерены сдаваться и продолжат требовать уголовного наказания бизнесмена. По словам юриста, в ситуацию намерен вмешаться Общероссийский народный фронт. Также будут направлены депутатские запросы в прокуратуру с требованием объяснить причины переквалификации обвинения через год после утверждения предыдущего обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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