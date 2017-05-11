NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 11.05.17

Южноуральские студенты отправятся в Карелию искать следы стрелковых дивизий

Южноуральские студенты отправятся в Карелию искать следы стрелковых дивизий

Студенты-историки Южно-Уральского государственного педуниверситета отправятся на места боев стрелковых соединений времен Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент , 13-ую по счету экспедицию на Карельский фронт организовывает военно-исторический отряд «Медальон». Участники вахты памяти в течение месяца будут работать в местах гибели солдат из сформированных осенью 1941 года в Челябинской области соединений – 367-й стрелковой дивизии и 65 морской стрелковой бригады. Кроме того, займутся благоустройством воинских захоронений, где покоятся южноуральцы.

«Новый День – Челябинск» , и

К челябинским студентам также присоединится школьный отряд «Поиск» из Сосновского района и учащиеся школы №98 Челябинска.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.05.17

Понять и простить: бизнесмен, обвинявшийся в преднамеренном банкротстве УЗММ, освобожден от уголовной ответственности. / «Речелстрой, дома дострой!» Челябинские дольщики выходят на митинг. / Челябинка, пострадавшая от взрыва праздничного салюта, написала заявление в полицию.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter