Южноуральские студенты отправятся в Карелию искать следы стрелковых дивизий

Публикации за 11.05.17

Студенты-историки Южно-Уральского государственного педуниверситета отправятся на места боев стрелковых соединений времен Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент «Новый День», 13-ую по счету экспедицию на Карельский фронт организовывает военно-исторический отряд «Медальон». Участники вахты памяти в течение месяца будут работать в местах гибели солдат из сформированных осенью 1941 года в Челябинской области соединений – 367-й стрелковой дивизии и 65 морской стрелковой бригады. Кроме того, займутся благоустройством воинских захоронений, где покоятся южноуральцы.

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К челябинским студентам также присоединится школьный отряд «Поиск» из Сосновского района и учащиеся школы №98 Челябинска.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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