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Публикации за 11.05.17

ММК сохраняет низкую долговую нагрузку

ММК сохраняет низкую долговую нагрузку

Магнитогорский металлургический комбинат продолжает сохранять низкий уровень долговой нагрузки.

Как сообщили РИА в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», общий долг компании по итогам 1 квартала 2017 года вырос на 72 миллиона долларов США (14,4%) и составил 572 миллиона долларов. Однако этот рост был полностью компенсирован ростом объема средств на счетах холдинга.

По итогам квартала на счетах ММК находились 385 миллионов долларов США (денежные средства и их эквиваленты в объеме 274 миллионов долларов и краткосрочные депозиты на сумму 111 миллионов долларов США).

В результате роста объема денежной ликвидности чистый долг компании по итогам квартала еще уменьшился и составил 187 миллионов долларов США.

Снижение уровня чистого долга и рост EBITDA за последние 12 месяцев обеспечили по итогам 1 квартала 2017 года показатель Чистый долг/EBITDA на уровне 0,09, что является одним из самых низких показателей долговой нагрузки во всей глобальной металлургической отрасли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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