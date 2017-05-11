ММК нарастил чистую прибыль в 1,5 раза

Публикации за 11.05.17

По итогам первого квартала 2017 года чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината выросла на 53,5%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», первый квартал 2017 года охарактеризовался ростом чистой прибыли и сохранением высокой маржи EBITDA.

Чистая прибыль выросла на 15,9% к уровню прошлого квартала и на 53,5% к уровню 1 квартала 2016 года. Рентабельность по EBITDA составила 27,2%, оставаясь на уровне, близком к историческим максимумам.

Объем денежных средств и эквивалентов на балансе на конец периода составлял 385 миллиона долларов США, увеличившись на 25% к показателю на 31 декабря 2016 года.

Рост выручки за 1 квартал 2017 года связан с ростом средней долларовой цены реализации на 14,5% к уровню прошлого квартала. К уровню 1 квартала прошлого года выручка компании выросла на 58,1%. Такая динамика связана с более высокими ценами реализации (рост 249 долларов США на тонну или 76,8%) на фоне стабильных объемов отгрузки товарной продукции.

Рост цен на сталь, в свою очередь, проходил на фоне высоких цен на сырьевые ресурсы и укрепления рубля. Себестоимость товарной продукции росла опережающими темпами относительно выручки компании.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) остался на уровне 4 квартала 2016 года (несмотря на снижение объемов реализации товарной продукции) и составил 452 миллиона долларов США. Это на 6,4% больше, чем в 1 квартале 2016 года. Рост достигнут благодаря отставанию темпов увеличения себестоимости товарной продукции от темпов наращивания выручки.

Маржа EBITDA снизилась относительно показателя прошлого квартала, но осталась на высоком уровне – 27,2%.

Квартальная прибыль составила 241 миллиона долларов США, увеличившись на 15,9% к уровню прошлого квартала. Рост чистой прибыли по сравнению с 1 кварталом 2016 года составил 53,5%, даже несмотря на то, что на прибыль прошлого периода положительно повлиял доход от курсовых разниц в размере 25 миллионов долларов США. Без учета этого неденежного фактора рост чистой прибыли в 1 кв. 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года составил бы уже 84,8%.

«В настоящий момент менеджмент компании видит замедление внутреннего спроса, связанное с высоким уровнем запасов на складах трейдеров, – отметили в холдинге. – Ожидается, что к июню 2017 года, после нормализации уровня складских запасов, спрос на сталь на внутреннем рынке вернется на обычный сезонный уровень. В целом по итогам 2017 года ожидается восстановление спроса на сталь в России на 1-2% выше уровня 2016 года».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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