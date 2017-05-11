Житель Октябрьского приютил на своем участке диких волков

Публикации за 11.05.17

Южноуралец приютил на своем участке стаю диких волков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина вот уже более десятка лет занимается спасением диких животных от жестокости людей. Он собирает хищников, птиц и прочих животных в частных питомниках и зоопарках.

Сейчас у него поселились четыре гуся и четыре серых волка. Прежде питомцев у южноуральца было больше – лебеди, козы, енотовидные собаки. «Сейчас у меня 4 диких гуся и четверо волков. У них одна судьба – все, так или иначе, пострадали из-за человека, – цитирует «Первый областной» жителя Челябинской области. – Гуси были пойманы еще птенцами, их хотели растить на мясо. Мне удалось договориться и выкупить одного, но потом позвонили и отдали остальных».

Бывший сотрудник пожарной охраны решил создать питомник для волков после того, как увидел, в каких условиях содержат хищников сотрудники передвижного зоопарка. Животные не получали в питание мясо, да и содержались в грязи. «Самого первого волка взял еще 12 лет тому назад. Стоял ульяновский зоопарк, условия содержания в нем были малоприятными, животные часто болели. Я в то время служил в пожарной охране, в зоопарке произошло небольшое возгорание, тогда все и увидел. Кормили хищников кашей да супом. Сейчас этот волк уже ест мясо, а первые шесть месяцев отказывался от него. Один жил, жалко его стало, решил еще одного найти, чтобы у животного был контакт. Мне подсказали посмотреть новосибирский зоопарк. Отправился туда, а там мне вместо одного дали сразу двух волков», – рассказывает южноуралец.

Выпустить животных в естественную среду уже нельзя – они утратили свои инстинкты, а значит, выжить в условиях дикой природы не смогут.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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