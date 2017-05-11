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Челябинск

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Публикации за 11.05.17

Исторические здания Челябинска заляпали безвкусной рекламой

Исторические здания Челябинска заляпали безвкусной рекламой

Активисты требуют очистить исторические здания Челябинска от рекламы.

Как передает корреспондент РИА , накануне общественные активисты «Гражданского патруля» и краеведы из инициативной группы «Архистраж» отправились в рейд по улицам Челябинска, выявив факты нагромождения аляпистой рекламы на фасадах объектов культурного наследия города.

Результатом рейда пока стали одни только цифры – около полусотни незаконных планшетов и рекламных баннеров выявлено на фасадах исторических зданий в городе. Все эти строения обладают статусом объектов культурного наследия. Речь идет о домах на Кировке, улицах Труда, Цвиллинга. При этом всего пару лет тому назад президент подписал указ, запрещающий рекламу на таких объектах.

«Исторические строения, которые должны демонстрировать уникальность города, все еще закрыты рекламой, – цитирует «Комсомольская правда» одного из представителей «Гражданского патруля». – Один из предпринимателей даже заявил, что баннер прикрывает дефект на фасаде здания. Также эстетика исторических строений нарушается из-за установленных вокруг них заборов».

По итогам рейда активисты составили обращение и отправили его в городскую администрацию, прокуратуру и государственный комитет по охране объектов культурного наследия, предварительно подкрепив заявление фотографиями нарушений. Теперь властям придется обязать собственников освободить фасады от рекламных конструкций.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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