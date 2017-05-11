Челябинск снова накрыла волна зловония

Публикации за 11.05.17

Жители Челябинска жалуются на резкое зловоние в воздухе

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы горожан начали поступать с самого утра.

Так, по словам местных жителей, в северо-западной части города наблюдается устойчивый запах фекалий, а вот жителей Советского района Челябинска донимает запах жженой резины, сообщает «31tv». Впрочем, пока городские власти не объявили режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий).

На данный момент по городу перемещаются патрули в виде передвижных станций экологов.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 11.05.17

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